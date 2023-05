Millie Bobby Brown te zien in Godzilla-sequel • Nieuws • 30-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na haar doorbraak in Stranger Things scoort Millie Bobby Brown een rol in een grote film. Ze is gecast in de sequel op Godzilla.

De 12-jarige Brown geeft in Stranger Things gestalte aan Eleven, het zwijgzame meisje met telekinetische krachten en een voorliefde voor Eggo-wafels. De actrice werd voor haar rol genomineerd voor verschillende prijzen en zal later dit jaar weer terugkeren in het tweede seizoen van de Netflix-serie. Wie Brown precies zal gaan spelen in het vervolg op Godzilla is nog niet bekend. Ze is de eerste naam die werd aangekondigd voor de cast van de sequel. Het eerste deel uit 2014 had rollen voor Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson en Elizabeth Olsen en werd geregisseerd door Gareth Edwards ( Rogue One ). Het vervolg gaat Godzilla: King of Monsters heten en wordt geschreven en geregisseerd door Michael Dougherty, bekend van Trick 'r Treat en Krampus. Godzilla: King of Monsters moet op 21 maart 2019 in de Nederlandse bioscopen verschijnen.

Godzilla krijgt in 2020 tevens een cross-over met de film Kong: Skull Island, dat op 9 maart van dit jaar in de Nederlandse bioscopen verschijnt. Overigens is Browns Stranger Things-collega Finn Wolfhard (Mike Wheeler in de serie) nu bezig met de langverwachte filmadaptatie van het door Stephen King geschreven It.