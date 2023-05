Mike Judge werkt aan nieuwe animatieserie • Nieuws • 14-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Cinemax bestelt een nieuwe animatieserie van Mike Judge. Het eerste seizoen bestaat uit 8 afleveringen.

De serie werd door Judge bedacht in samenwerking met Richard Mullins en Dub Cornett en gaat Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus heten. In de afleveringen volgen we de belevenissen van een aantal excentrieke countryartiesten. Judge heeft momenteel succes op HBO met het komische Silicon Valley , maar zijn televisiecarrière begon in animatie. In 1992 werd zijn korte tekenfilm Frog Baseball opgepikt door MTV en een jaar later kregen de twee personages uit die film een eigen serie. Beavis & Butt-head was tussen 1993 en 1998 enorm populair op de zender. In 1996 kwam er ook een bioscoopfilm en in 2011 kreeg de show nog een korte revival. Judge deed de stemmen van beide personages. In 1997 was hij opnieuw succesvol met King of the Hill , dit keer op Fox. De animatieserie over een Texaanse familie was 13 jaar lang te zien op de zender.

Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus moet nog dit jaar op Cinemax verschijnen. Cinemax is eigendom van HBO, de betaalzender waar het vierde seizoen van Silicon Valley eveneens later dit jaar in première zal gaan.