Midsummer Night S01E01-02: stilte voor de storm in Noors familiedrama

Een Noors echtpaar heeft tijdens het jaarlijkse Midzomerfeest een vervelende boodschap voor hun gasten.

In hun prachtige huis aan een bergmeer, waar het echtpaar Carina (Pernilla August) en Johannes (Dennis Storhøi) hard voor heeft gewerkt, nodigen de zestigers elk jaar hun familie uit om het Midzomerfeest te vieren. Met als doel het beleven van ‘een vrolijke, memorabele tijd’. Op dag een is de stemming dan ook uitstekend. Terwijl de gasten binnendruppelen legt Johannes de laatste hand aan de versieringen, terwijl Carina zich in de keuken bezighoudt met het aanstaande diner. Die vreugde duurt maar een halve aflevering. Al na zo’n vijftien minuten ontstaan de eerste scheuren in het firmament als Johannes’ broertje Hakan (Christopher Wollter) komt aanvaren met zijn nieuwe, zo’n dertig jaar jongere vriendin.

Die vriendin (Fanny Klefelt speelt Sara) oogt bijzonder verliefd, maar wordt door de andere vrouwen uit het gezelschap eerst nog met argusogen aangekeken. En als ze in een scène zich even terugtrekt in de badkamer, dan kijkt ze beteuterd in de spiegel. Alsof ze wil zeggen: is dít het nu? Even later danst ze weer vrolijk met haar nieuwe familie op een veld, alsof er niets aan de hand is. Je zou kunnen stellen: Midsummer Night (Midtsommernatt) draait om het ophouden van façades, maar dat is in dit geval misschien net iets te makkelijk. Want Carina en Johannes hebben namelijk een belangrijke boodschap voor hun gasten. Zij willen de façade doorbreken.

Daar heb je evenwel moed voor nodig, en het blijkt moeilijk om op een van de hoogtepunten van het jaar je dierbaren slechts nieuws mee te delen. In die zin krijgt de serie af en toe bijna een satirische lading.

Midsummer Night begint in de tweede aflevering al flink te haperen als de plot zich vastbijt in de dochter van Johannes en Carina: Hanne (Amalia Holm), die over twee maanden gaat trouwen maar in haar relatie niet altijd even trouw is geweest. Dan verkast het verhaal van de woning van Hanne’s ouders via een flashback naar het verleden. Terwijl je als kijker al die extra informatie niet nodig hebt; je wil juist zien wat voor explosiviteit er in het heden ontstaat, tijdens de familiereünie. Maar misschien is dat nog een excuus om ervoor te zorgen dat Johannes en Carina hun boodschap nog even kunnen uitstellen.

Want als ze eenmaal hun zegje hebben gedaan, zal er vast weinig meer worden geglimlacht.