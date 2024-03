Midsomer Murders: seizoen 23 komt in april naar BBC First

Het 23ste seizoen van Midsomer Murders gaat op dinsdag 9 april om 21:00 uur in première op BBC First. De Britse misdaadserie wordt al sinds 1997 uitgezonden op televisie en speelt zich af in het pittoreske Britse graafschap waar de titel naar verwijst. De huidige seizoenen volgen detective John Barnaby (Neil Dudgeon) en zijn collega Jamie Winter (Nick Hendrix). In de eerste aflevering van de 23ste reeks stuit het tweetal op een duister complot wanneer een 'doomsday prepper' dood wordt gevonden in zijn schuilplaats aan de rand van Blacktrees-on-Marsh. In aflevering twee onderzoeken ze de moord op een bewoner van een bejaardentehuis voor gepensioneerde agenten. Er is ook al een 24ste seizoen van Midsomer Murders, maar deze heeft nog geen Nederlandse premièredatum. Seizoen 15 tot en met seizoen 23 zijn momenteel te zien op NPO Plus.