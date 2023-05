Michael Sheen en David Tennant in Good Omens

Michael Sheen en David Tennant spelen de hoofdrollen in Amazons adaptatie van Good Omens.

Het boek van Neil Gaiman (ook de schrijver van American Gods ) en Terry Pratchett is een komedie over het einde van de wereld. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2018, wanneer de apocalypse op het punt staat te beginnen. De kieskeurige engel Aziraphale (Sheen) en de uitbundige demon Crowley (Tennant) hebben echter totaal geen trek in de aankomende oorlog tussen goed en kwaad, omdat ze veel te gehecht zijn geraakt aan hun levens op aarde. Sheen had eerder een vaste rol op televisie in Masters of Sex . Tennant is bekend van zijn rollen in Doctor Who en Broadchurch . Binnenkort is hij te horen in Ducktales en daarnaast keert hij ook weer terug voor het tweede seizoen van Jessica Jones