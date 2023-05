Michael Scofield leeft in trailer voor Prison Break • Nieuws • 13-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Fox onthulde een tweede trailer voor de doorstart van Prison Break. De vijfde reeks gaat op 4 april van start bij de zender.

De seriefinale van Prison Break werd alweer bijna 10 jaar geleden uitgezonden. In die laatste aflevering was te zien hoe Michael Scofield (Wentworth Miller) zichzelf opofferde om zijn grote liefde Sara (Sarah Wayne Callies) te redden. In de aankomende doorstart van de serie beginnen Sara en Michaels broer Lincoln (Dominic Purcell) echter te vermoeden dat Michael nog in leven is en contact met hen probeert op te nemen. Hij blijkt vast te zitten in een gevangenis in het Midden-Oosten en dus schakelen Sara en Linc een aantal oude bekenden in om hem te bevrijden. In de vijfde reeks zijn namelijk ook Sucre (Amaury Nolasco), T-Bag (Robert Knepper) en C-Note (Rockmond Dunbar) weer van de partij, terwijl Paul Adelstein opnieuw gestalte geeft aan Paul Kellerman. Achter de schermen is Paul Scheuring, de bedenker van de eerdere vier seizoenen van Prison Break die momenteel in Nederland te bekijken zijn op Netflix, weer bij de doorstart betrokken.

Het vijfde seizoen van Prison Break bestaat uit in totaal 9 afleveringen. Miller en Purcell werden onlangs ook herenigd in een aflevering van The Flash , als twee personages die nu eveneens te zien zijn in de superheldenserie Legends of Tomorrow