Michael Douglas en Alan Arkin in Netflix-komedie

Netflix staat op het punt om een eerste seizoen te bestellen van The Kominsky Method.

De hoofdrollen in de sitcom zijn voor Oscarwinaars Michael Douglas (Wall Street) en Alan Arkin (Little Miss Sunshine). Douglas geeft gestalte aan Sandy Kominsky, een acteur die ooit even wat succes had, maar inmiddels veel aanzien geniet als acteerdocent. Arkin zal zijn beste vriend en tevens manager gaan spelen. The Kominsky Method is afkomstig van Chuck Lorre, die later deze maand met Disjointed zijn eerste Netflix-serie debuteert. Lorre is op de reguliere televisie ook nog altijd betrokken bij kijkcijferkanon The Big Bang Theory (dat binnenkort een spin-off krijgt ) en het eveneens weer verlengde Mom. Netflix ziet The Kominsky Method als een soort mannelijke variant op het komische Grace and Frankie