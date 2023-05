Michael C. Hall gecast in The Crown S2

Michael C. Hall voegt zich bij de cast van het historische drama The Crown. Hij zal in het tweede seizoen gestalte geven aan John F. Kennedy.

Hall brak door in de ensemble cast van Six Feet Under en speelde vervolgens de hoofdrol in Dexter, waarvoor hij een Golden Globe won. In het vierde seizoen van Dexter was hij te zien met John Lithgow, die in The Crown gestalte geeft aan Winston Churchill . Actrice Jodi Balfour (Quarry) zal in de tweede reeks te zien zijn als JFK's vrouw Jackie Kennedy. Toevallig wordt de First Lady deze maand op het witte doek gespeeld door een voor een Oscar genomineerde Natalie Portman in de biopic Jackie. Tot slot werd ook Matthew Goode (Downton Abbey) aan de cast van het tweede seizoen van The Crown toegevoegd als Lord Snowden, de echtgenoot van prinses Margaret (Vanessa Kirby). The Crown is met een budget van naar verluidt 150 miljoen dollar de duurste productie van Netflix. Onlangs won de serie de Golden Globe voor Beste Drama , terwijl ook actrice Claire Foy werd bekroond voor haar rol als Queen Elizabeth.