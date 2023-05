Meisje van Plezier S01E01: van huisvrouw tot escort • Videoland , TV , Recensie • 10-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het huwelijk van Nadine en Remco lijkt op het eerste gezicht prima. Maar schijn bedriegt in deze nieuwe serie van RTL4 en Videoland.

Nadine (Angela Schijf) en Remco (Peter Paul Muller) zijn redelijk welvarend, ze wonen met hun twee kinderen in een mooi huis op het Amsterdamse IJburg, en met het huwelijk is niets mis. Althans: in de ogen van Nadina. Het kerstdiner dat traditioneel met de familie wordt gevierd begint voor de oplettende kijker – en de dochter des huizes valt hieronder – pijnlijk trekjes te krijgen. Remco heeft namelijk al een tijdje een relatie met Xanna (Britte Lagcher), de halfzus van Nadine, en dat geheim houden wordt steeds lastiger.

De eerste aflevering van Meisje van Plezier, naar een idee van Halina Reijn en Oscar van Woensel, geeft de aanzet tot wat het uitgangspunt van de serie is: een huisvrouw die zich tot escort ontpopt. De uitgangssituatie wordt getoond, de scheuren die in de status quo ontstaan, en de eerste tekenen dat na de onthulling van het geheim niets meer hetzelfde zal zijn en de levens flink overhoop gegooid gaan worden.

Personages die (door omstandigheden waar ze zelf niet altijd invloed op hebben) in een situatie terecht komen die mijlenver van hun vorige, brave burgerleven verwijderd is. Dat doet denken aan series als Breaking Bad of (recentelijk) Ozark . Of Meisje van Plezier of even ver de onderwereld induikt, of ook maar in de buurt van het niveau van eerder genoemde series kan komen, is afwachten.

Aan de acteurs ligt het in ieder geval niet; het spel is over de breedte prettig naturel. Angela Schijf krijgt in de vervolgafleveringen ongetwijfeld alle kans haar kunnen te tonen. Peter Paul Muller blijft een bijzonder plezierige acteur om naar te kijken; er zijn weinig acteurs die zo overtuigend een ‘sympathieke lul’ neer kunnen zetten. Dat hij hier (na All Stars en Gooise Vrouwen) wéér een overspelige personage speelt is opvallend – en begint toch een beetje naar typecasting te rieken.

Meisje van Plezier S01, vanaf 10 september op RTL 4 en (in z’n geheel) op Videoland