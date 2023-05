Megan Fox krijgt grotere gastrol in New Girl S6 • Nieuws • 30-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Megan Fox keert volgend jaar weer terug in de komische serie New Girl. De actrice zal volgens TVLine het aankomende seizoen in acht afleveringen te zien zijn. Vorig jaar werd het eerste gastoptreden van Fox al groter dan de producenten oorspronkelijk hadden bedoeld.

De actrice uit Transformers en Jennifer’s Body werd voor de start van het vijfde seizoen aangetrokken als tijdelijke vervanger voor hoofdrolspeler Zooey Deschanel, die toen met zwangerschapsverlof ging. Fox’ optreden in New Girl werd echter zo goed ontvangen, dat de producenten besloten om haar ook na de terugkeer van Deschanel terug te halen voor meer afleveringen, waaronder de seizoensfinale. Haar personage zal dit keer echter pas ergens halverwege het nieuwe seizoen weer in de serie opduiken, omdat nu Fox elk moment kan bevallen van haar derde kind. Het zesde seizoen van New Girl begint op 20 september.

Megan Fox was onlangs nog in de Nederlandse bioscopen te zien als April O’Neil in Ninja Turtles: Out of the Shadows. Voor die film herenigde ze wederom met producent Michael Bay, die haar eerder regisseerde in de eerste twee Transformers -film. Fox werd ooit door Bay ontslagen van de derde Transformers -film – ze vergeleek de regisseur met Hitler en daar was medeproducent Steven Spielberg niet bepaald blij mee – maar een paar jaar later werd ze toch weer opnieuw door Bay gecast, dit keer in de reboot van Ninja Turtles uit 2014.