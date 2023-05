Meg Ryan tekent voor hoofdrol in Picture Paris

Meg Ryan krijgt een eigen tv-serie. Volgens Variety heeft ze getekend voor de hoofdrol in Picture Paris.

De komedie is afkomstig van zender Epix, bekend van Graves en het aankomende Get Shorty . Picture Paris begon als een korte film van Brad Hall, die toen de hoofdrol gaf aan zijn vrouw Julia Louis-Dreyfus ( Veep ). In de tv-versie neemt Ryan de rol van haar over. Net als de korte film draait de serie om een vrouw die, nadat de kinderen huis uit zijn, met haar man op avontuur gaat in Parijs, maar ontdekt dat de reis niet is wat ze ervan had verwacht. Ryan speelde eerder in romantische komedies als Joe Versus The Volcano , Sleepless in Seattle en You’ve Got Mail , waarin ze telkens te zien was naast Tom Hanks. Daarnaast kent iedereen de iconische scène uit When Harry Met Sally , waarin ze tot verbazing van Billy Crystal luidkeels een orgasme simuleert in een druk restaurant.