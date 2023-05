Mediaoverzicht: het succes van voetbal-streaming op nu.nl • 27-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De dagbladen op 27 mei: Lucas Sanders komt terug, Rafael van der Vaart gaat voetbalanalyseren en de Champions League op nu.nl.

Het Algemeen Dagblad was bij de perspresentatie van de NOS , waarin de plannen voor de sportzomer werden aangekondigd. 750 uur sport! Met het EK Voetbal (met als analist Rafael van der Vaart), Tour (Herman van der Zandt debuteert in De Avondetappe, hij presenteert samen met Dione de Graaff) en de Olympische Spelen (Henry Schut met judoka Edith Bosch). Opmerkelijk: Hoofdredacteur Maarten Nooter (NOS Sport) haakte lekker in op de talkshowvakantiehype: ‘Nooter hoopt nieuwsjunks gerust te stellen met de opmerking dat er bij grote nieuwsontwikkelingen iemand zal aanschuiven in een sportprogramma. “Dat zit in het dna van de NOS.”’

Goede Tijden, slechte tijden mag dan wel een zomerstop hebben, RTL gaat gewoon door met soaps in dat slot, namelijk met de nieuwe serie Nieuwe tijden. De Telegraaf laat de castfoto zien . Opmerkelijk: in de cast van Nieuwe tijden zit Ferry Doedens, ook echt als zijn GTST-personage: Lucas Sanders. ‘Zijn GTST-rol ging in rook op doordat hij kampte met een verslaving,’ aldus De Telegraaf.

De finale van de Champions League is morgen en NRC Next verhaalt hoe Sanoma/SBS, die de uitzendrechten van het toernooi kochten (voor naar schatting 17 tot 20 miljoen voor drie jaar) slim uitvent. Wedstrijden die niet via SBS te zien waren, kon je streamen op Nu.nl (van uitgever Sanoma). Gemiddeld keken 60.000 mensen. Maar de echte hit was de samenvatting, die direct na de wedstrijd online stond. ‘Die filmpjes werden miljoenen keren bekeken. Met name de ochtend na een speelronde. Ik heb me er altijd over verbaasd dat zo’n service nog niet beschikbaar was,’ aldus Nu.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

De Volkskrant spreekt Erik van Muiswinkel nog over zijn afscheid als hoofdpiet . ‘In februari dit jaar hadden we bij de NTR de evaluatie (van het Sinterklaasjournaal van 2015, red.) Geen hoogoplopende emoties, maar het overgrote deel vond dat het Sinterklaasjournaal in 2015 anders had gekund,’ zegt hij. 'Daarna heb ik een voorstel ingestuurd. Ik liet weten dat ik dit jaar afscheid zou kunnen nemen. Als we daar nou een mooie verhaallijn van maakten, dan kon dat iets openbreken, voor een nieuwe hoofdpiet, met een nieuw uiterlijk. Weer weken geen antwoord.’