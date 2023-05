Mediaoverzicht: Open brief aan de NTR • 28-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ruim honderd schrijvers, acteurs en programmamakers willen dat de NTR stelling inneemt.

De zwartepietendiscussie: ruim honderd schrijvers, acteurs en programmamakers schreven een open brief aan de NTR, gepubliceerd in NRC Handelsblad om komend jaar Zwarte Piet niet te laten terugkeren in het Sinterklaasjournaal. ‘De NTR speelt in dit debat een belangrijke rol: dit programma brengt immers de enige echte Sinterklaas in de huiskamers van Nederland,’ meldt de brief, ondertekend door onder meer Arnon Grunberg, Paul de Leeuw en Sylvana Simons