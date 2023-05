De mediaoptredens van Michelle Obama • 24-05-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

Vanavond is Michelle Obama te zien in de serie NCIS. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse presidentsvrouw een opmerkelijke rol speelt.

Voorbeeld 1: In de serie Parks and Recreation komt Leslie Knope (gespeeld door Amy Poehler) op sollicitatiegesprek. Als ze twijfelt of ze de haar aangeboden baan bij de National Park Service (vergelijkbaar met Staatsbosbeheer) wel wil, komt ineens iemand aanwandelen die de doorslag kan geven: Michelle Obama. De sollicitante schrikt zich een hoedje, is zichtbaar starstruck en gaat steeds harder praten, tot ze haar antwoorden zowat schreeuwt. Obama blijkt al jaren samen te werken met de (aanstaande) baas van Leslie Knope, voor haar Let’s Move-project, waarbij kinderen worden aangemoedigd om in parken sportief bezig te zijn.



Voorbeeld 2: Billy on the street is een straatinterview-reeks waarin comedian Billy Eichner passanten laat meedoen aan maffe kwisjes. In een bepaalde aflevering bestaan de kandidaten uit Big Bird, de gele, Amerikaanse neef van Sesamstraat-vogel Pino, een oudere dame die wel vaker in Eichners kwis opduikt, en Michelle Obama. De setting is een supermarkt, de kwis heet ‘Ariana Grande or eating a carrot?’ De vragen doen er eigenlijk niet toe, hoogtepunt is wanneer Obama schuifelt met Big Bird terwijl Eichner ‘Don’t want to miss a thing’ van Aerosmith zingt. De reden waarom Big Bird erbij staat, wordt al snel duidelijk: stickers van Sesamstraat-karakters staan op supermarktdoosjes fruit en groente. Billy: ‘I love vegetables’. Michelle: ‘Me too.’

Voorbeeld 3: Het gesprek met talkshowhost Ellen DeGeneres komt op de armspier van Michelle Obama. Hoeveel push-ups kunt u doen, vraagt DeGeneres. ‘Want ik vraag me af of u er meer kunt dan ik’. Waarna beiden hun jasje uitdoen, waaronder ze sportkleding blijken te dragen. Aangemoedigd door het publiek drukken de dames zich op. Als Ellen eerder stopt dan Michelle, krijgen de dames (gespeelde) onenigheid: Ellen claimt dat ze eerder is gestopt om de presidentsvrouw niet in verlegenheid te brengen, Obama claimt hetzelfde.





Er zijn nog meer voorbeelden te geven, die eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomen: als de presidentsvrouw in een serie of talkshow verschijnt, is dat vanwege haar maatschappelijke agenda: het promoten van gezond voedsel en veel lichaamsbeweging om overgewicht (met name bij kinderen) tegen te gaan.

Vlak voor de inauguratie van haar echtgenoot wilde Obama nog wel wat persoonlijkere zaken kwijt over haar dochters, haar man en zijn politieke tegenstanders, al moesten de stekelige opmerkingen ook dan vooral van gastheren als Jon Stewart en Stephen Colbert komen.

De bijrol die ze onlangs in NCIS had, was bedoeld om aandacht te vragen voor Joining Forces, een initiatief om oud-militairen en hun gezinnen maatschappelijk te steunen op het gebied van gezondheidszorg, scholing en werk. De bijrol verleidde de tv-recensent Stuart Heritage van de Britse The Guardian tot een lang stuk waarin hij, zonder de aflevering te hebben gezien, de zouteloosheid van die aflevering aanviel. ‘You show up, play along for a bit and then – just when you’ve lulled everybody into a false sense of security – you smack them over the head with an awkward call to arms about climate change or healthy eating or whatever.’. Vrij vertaald komt dat neer op: ‘Je wiegt de kijker in slaap en slaat hem dan om de oren met een tenenkrommende oproep voor gezond eten, ofzo’.

Op zich heeft Heritage gelijk: eerder genoemde voorbeelden blinken niet uit in geslaagde humor. Het was aanzienlijk grappiger geweest als Billy Eichner Obama had laten meedoen aan de kwis ‘Bob Dylan or anal sex?’, waarin passanten moesten raden wie of wat er geboren is in 1941, en wie of wat er al staat afgebeeld op oude vazen uit de tiende eeuw voor Christus. En zowel Poehler als DeGeneres zijn, zachtgezegd, wel eens scherper uit de hoek gekomen. Hoewel het nog nergens afdaalt tot niveau ‘Job Cohen doet polonaise in KoffieMAX’.

De kans om de presidentsvrouw in je show te krijgen doet veel comedians en talkshowhosts de nagels intrekken. Conan O’Brien, zelden verlegen om een harde grap, doet iets heel flauws met een fitnessapparaat in het kader van de Gimme Five-challenge, een soort ijsemmer-uitdaging, waarbij je tenminste vijf keer iets inspannends moet doen. De grap (O’Brien trekt zich op, maar blijkt op de schouders van een sporter te zitten) zie je al van een kilometer aankomen. Meer risqué is het spotje wat talkshowpresentator Jimmy Kimmel opneemt met Michelle om ‘FNV’ te promoten. De grap draait om het misverstand dat Kimmel denkt dat ‘Eat your FNV’ staat voor ‘Eat your fuckin’ vegetables’, terwijl het eigenlijk ‘Eat your fruits and vegetables’ is. Natuurlijk valt het f-woord nergens.

Is het dan nooit echt leuk als de presidentsvrouw buiten de officiële plichtplegingen opduikt? Er zijn uitzonderingen. Als variant op zijn beroemde ‘Evolution of hiphop’ – een serie medleys die hij maakte met Justin Timberlake – nam Jimmy Fallon met Michelle twee afleveringen op van ‘The evolution of Mom-Dancing’. Met Fallon in vrouwenkleren danst het duo als moeders die er er ’s even he-le-maal uit zijn, typische dansjes als de ‘Sprinkler’, de ‘Happy Snapper’, maar ook de ‘Where’s your father, get him here!’ en de ‘Oh My God I Love This Song!’

Dansen kan Michelle wel, ze beweegt heel soepel naast (opnieuw) DeGeneres in (opnieuw) een Gimme Five-uitdaging, in dit geval de ‘Gimme Five-dance’. Dat optreden werd overigens gebruikt voor de meest afwijkende, meest verregaande (maar ongewilde) mediabijrol van Michelle. Die clips moeten bewijzen dat ze een transgender is en eigenlijk Michael Robinson heet. Vooral completdenker Alex Jones kan er wat van, in clips die soms uren duren en nog gekker zijn dan Kimmel, Fallon en O’Brien ooit bijelkaar krijgen verzonnen. Als Obama er een tip aan moet overhouden is het deze: onbedoeld grappig blijft toch het allergrappigst.

Conan O’Brien doet aan fitness: