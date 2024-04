Mayor of Kingstown: derde seizoen start in juni bij SkyShowtime

Jeremy Renner (The Hurt Locker) keert binnenkort terug naar televisie in het derde seizoen van Mayor of Kingstown: vanaf donderdag 6 juni verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering bij SkyShowtime. De dramaserie draait om de familie McLusky, die veel macht en invloed heeft in Kingstown in Michigan, waar het gevangeniswezen de grootste industrie is. Renner vertolkt de hoofdrol als Mike McLusky, die zijn broer (Kyle Chandler) opvolgt als de onofficiële baas van de stad. In het derde seizoen neemt de Russische maffia zijn intrek in Kingstown, te midden van een meedogenloze drugsoorlog binnen en buiten de gevangenismuren. McLusky staat onder grote druk om vrede te handhaven en krijgt meer problemen wanneer een duister figuur uit zijn verleden opduikt. Mayor of Kingstown werd bedacht Taylor Sheridan (Wind River, Sicario) en Hugh Dillon (als acteur in de serie te zien als Ian Ferguson). Sheridan produceert ook de series Yellowstone, Tulsa King, Lioness, en Lawmen voor Paramount.