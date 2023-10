Special Ops: Lioness S01E01-02: onnodig patriottistisch geweld Showtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

© SkyShowtime / Paramount+

Scenarioschrijver Taylor Sheridan slaat met zijn misplaatste feminisme (de serie draait om vrouwen die terroristische organisaties in Irak binnendringen) flink de plank mis.

Zoe Saldana speelt in Special Ops: Lioness de gewiekste en genadeloze CIA-officier Joe, die ergens zo’n decennium geleden probeert door te dringen in de gelederen van terroristische organisaties in Irak. Dat doet ze door vrouwelijke militairen te ronselen die aan kunnen pappen met de dochters van invloedrijke schurken. Wanneer haar nieuwste aanwinst wordt ontmaskerd, en veertig IS-strijders haar omsingelen, dan twijfelt Joe geen moment: ze geeft het commando om een luchtaanval uit te voeren op de plek waar haar collega zich bevindt. Want: beter een snelle dood dan een lange marteling. Niettemin moet Joe op zoek naar vers bloed, en dat vindt ze in de vorm van marinier Cruz (Laysla De Oliveira).

Cruz had een moeilijke jeugd en datete een tijdje met een gigantische loser die haar mishandelde. Ze wil haar leven herpakken en komt door een gelukkige (en ongeloofwaardige) samenkomst van omstandigheden terecht bij een rekruteringskantoor van de marine. De Amerikaanse blijkt ontzaglijk intelligent en fysiek sterk. Kortom: ze wordt de nieuwe pion van Joe. Dat zijn de twee afleveringen van Special Ops: Lioness in een notendop. De serie is het nieuwe geesteskind van Taylor Sheridan, en de scenarioschrijver (bekend van Yellowstone, Tulsa Kingen een keur aan andere titels) gaat met dit nieuwe project enigszins de mist in.

© SkyShowtime / Paramount+

Het oogt alsof Sheridan met Special Ops: Lioness (een serie die is geïnspireerd door een werkelijke door vrouwen gerunde legereenheid in Irak) een feministische boodschap wil uitdragen. Zo van: de vrouwen kunnen het (moorden? bedriegen?) net zo goed als de mannen. Maar wat de reeks vooral uitdraagt is patriottistische reclame voor het leger – en een legitimering voor moordpartijen. De marine wordt door Cruz neergezet als het laatste redmiddel. En dat voelt wel erg gechargeerd aan - was er geen alternatief? Het lijkt er steeds meer op dat Sheridan de weg kwijt is. Hij heeft te veel hooi op zijn vork genomen. Special Ops: Lioness is daarvan een pijnlijk voorbeeld.

Special Ops: Lioness S01, vanaf maandag 30 oktober 2023 bij Showtime