Maxton Hall – The World Between Us: S01E01: vervelende kloon van Elite

Beaufort is letterlijk een kopie van Gúzman (Miguel Bernardeau) uit Elite. Een boomlange, gespierde en arrogante verschijning. Dat wordt steevast benadrukt door hem in slow-motion te filmen. Zo ziet-ie er nog cooler en vervelender uit. Dat doen de makers met alle rijke kids, onder wie Beauforts zusje Lydia (Sonja Weißer): een verwend nest dat het nogal bont maakt door een affaire te hebben met een van de docenten. Natúúrlijk komt Bell daar in de eerste aflevering al achter. Beaufort probeert haar om te kopen. Maar Bell heeft een schoon geweten en slaat het geldbedrag af, terwijl ze vilein pareert: ‘Wou je er ook nog een Maserati en een Fabergé-ei bij doen?'

Je zou kunnen stellen dat zeker de invloedrijke, welgestelde personages er in de eerste aflevering niet al te best af komen. Ze ogen bovenal eendimensionaal. Hoewel je over Bell ook maar weinig kunt zeggen. Tijdens de bovengenoemde scène lijkt ze ook te twijfelen; het geld kan ze wel gebruiken. En zal Beaufort uiteindelijk ontdooien, net zoals Guzmán in Elite op een gegeven moment ook opwarmt tegen het gepeupel? Het vervelende aan Maxton Hall – The World Between Us is dat de serie er juist met al die irritante types niet leuker op wordt.