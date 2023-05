Zeven stellingen over Max Verstappen • Ziggo • 27-11-2016 • leestijd 5 minuten • bewaren

Max Verstappen heeft de wereld van de Formule 1 wakker geschud, vindt voormalig F1-coureur en Ziggo Sport-analist Robert Doornbos. Zeven stellingen over het opzienbarende seizoen van de Nederlander.

Max Verstappen is, ongeacht de aanstaande kampioen, de man van het seizoen.

‘Ik probeer alle vragen over Max altijd zonder Nederlandse bril te beantwoorden, maar als je ziet wat hij dit jaar voor de sport betekend heeft, zowel commercieel als op sportief niveau, dan kun je absoluut stellen dat Max de man van het seizoen is. Zonder hem was het een stuk minder interessant geweest, ook al is het cool dat het katmpioenschap nu in de laatste race beslist wordt. Maar het is Max die de F1-wereld heeft wakker geschud. Die inhaalrace die hij in Brazilië liet zien, dat is iets waar we al jarenlang op zaten te wachten. In Nederland zijn we lyrisch, maar ook de echte grootheden uit de sport – Niki Lauda op de Duitse televisie, Damon Hill en Eddie Jordan op de Engelse – vinden het buitengewoon wat hij laat zien. Dat telt. Wat mij heeft verbaasd, is hoe snel hij zich heeft aangepast na zijn overstap naar Red Bull. Uit het verleden blijkt dat het nadelen heeft om midden in een seizoen van auto te wisselen. Max bewees het tegenovergestelde. Sterker, hij won in Spanje meteen zijn eerste Grand Prix.’

De nieuwe Ayrton Senna

‘Die geluiden kwamen uit Brazilië, waar ze gilden om elke inhaalactie en hem de reïncarnatie van Senna noemden. Ik denk dat hij de nieuwe Max is. Een ongelofelijk talent dat eens in de twintig of dertig jaar voorbijkomt. Wij hebben nu de mazzel dat het een Nederlander is. Parallellen met Senna zijn er wel. Mensen die hem live hebben gezien, zeiden meteen dat de race van Max in Brazilië hen aan die van Senna op Donington in 1993 deed denken. Wat ze gemeen hebben: ze gaan altijd voor het gaatje. Als je dat niet doet, ben je geen coureur meer, vond Senna. Zo denkt Max ook. Dat killerinstinct dat Senna had, zit er ook bij hem in.’

Een toekomstige, meervoudige wereldkampioen

‘Of het meervoudig wordt, kan ik niet voorspellen, maar dat hij een keer kampioen gaat worden, weet ik wel zeker. Hij heeft waarschijnlijk nog een jaar of vijftien. Dan is de kans groot dat je een keer in de juiste auto terechtkomt.’

Zal daarvoor op termijn moeten vertrekken naar een ander team



‘De vraag is: zit je bij de juiste groep mensen om kampioen te worden? Het zal echt puur aan de auto liggen. Hamilton of Rosberg waren dit seizoen in een Red Bull ook geen kampioen geworden. Aan de andere kant had Max in een Mercedes al meegedaan om de titel. Het is nog steeds tachtig procent auto, twintig procent coureur. Bij Red Bull hebben ze het voordeel dat ze Adrian Newey in dienst hebben. Een soort Einstein van de Formule 1 die eerder de vier auto’s waar Sebastian Vettel kampioen mee werd op een velletje papier heeft uitgetekend. Die man kan echt wat. Je zag tijdens de tweede helft van het seizoen dat Red Bull het gat naar Mercedes op ontwikkelingsgebied steeds meer wist te dichten. Als ze die trend in de winter kunnen doorzetten, kan het zijn dat Max bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen in een auto stapt waarvan hij denkt: ja, hier kan ik het mee gaan doen. In dat geval denk ik echt dat hij volgend jaar al kampioen kan worden. Hij is de geschiedenisboeken toch al aan het herschrijven, dus dan kan hij daar net zo goed nog even mee doorgaan.’

Heeft de beste inhaalmanoeuvres die ik ooit gezien heb



‘Dat nog niet, maar hij is hard op weg. Hij was dit jaar denk ik wel de coureur met de snelste handjes, zoals we dat noemen. Zijn controle is buitengewoon. Hij is één met zijn auto. Buitenom inhalen is voor hem geen probleem, dat is heel ongebruikelijk. In de regen van Brazilië zag je hem constant zoeken naar plekken waar het asfalt de meeste grip had, naar andere lijnen dan zijn concurrenten. Op een gegeven moment instrueerden sommige teams hun coureurs om in sommige bochten maar zijn voorbeeld te volgen. Eigenlijk gaf hij gewoon rijles.’

Kan op eigen benen staan en heeft zijn vader niet meer nodig



‘Hij heeft Jos zeker nodig. Al is het maar omdat hij zijn zoon van iedereen het beste kent. Ze hebben samen de hele wereld over gereisd. Max heeft het vak van zijn vader geleerd. Hij weet precies wat hij wil van een auto, weet alles over de techniek – dat heeft hij van Jos. Die zette vroeger zijn complete go-kart in elkaar. Nee, op het circuit heeft Max de adviezen van zijn vader niet meer nodig, maar daarbuiten kan Jos kritisch kijken naar dingen die hij tijdens een weekend doet. Hoe hij omgaat met zijn engineers, bijvoorbeeld. Jos kent het wereldje natuurlijk. Hoe het in de toekomst gaat werken? Dat is voor iedereen anders. Lewis Hamilton had ook altijd zijn vader bij zich. Toen hij eenmaal wereldkampioen was, kwam die steeds minder vaak mee naar het circuit. Daar is Jos ook al mee bezig. Hij heeft zijn zoon bij een goed team afgeleverd, weet dat die bij zijn manager Raymond Vermeulen in goede handen is, en neemt nu langzaam al wat meer afstand.’

Gaat problemen krijgen met zijn agressieve rijstijl



‘Hij heeft dit jaar wel wat vijanden gemaakt, ja, maar die krijg je nu eenmaal als er jaloezie in het spel is. Bij de fans vallen zijn acties in de smaak, maar bij sommige coureurs niet. Die zijn misschien een beetje ingekakt. Max laat ze nu zien hoe je meer uit een auto kunt halen en zorgt voor actie in de Formule 1. Ik moet zeggen: de fouten die hij gemaakt heeft zijn op één hand te tellen. Coureurs die nu kritiek leveren, hebben er zelf veel meer gemaakt. Iemand als Vettel mag niet klagen. Dat is een gefrustreerde oud-kampioen die zijn droom bij Ferrari niet weet waar te maken en dan maar om zich heen gaat schoppen. Hij ziet dat men bij Red Bull, zijn voormalige team, een nieuwe liefde heeft. Ook de kritiek van Lauda begrijp ik niet. Ik heb absoluut respect voor die man, maar de ene week zegt hij dat Max naar een psychiatrische inrichting moet en de volgende prijst hij hem de hemel in. Hamilton hoor je niet klagen. Die kwam net als Max de Formule 1 binnen. Brutaal, spectaculair. Hij zette overal zijn neus tussen. Ach, in deze sport maakt het niet uit of je vrienden hebt. Max krijgt kritiek van de halve wereld over zich heen, maar laat het gewoon van zich afglijden. Hij staat zijn mannetje wel.’

Ziggo Sport en RTL Television, 27 november, 14:00 uur.