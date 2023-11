Maud & Babs S02E01: ontroering en herkenbaarheid in mantelzorgkomedie theme-icon Boven 65 • NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

© Lucas van der Rhee / MAX

De MAX-serie Maud & Babs toont met milde humor hoe frustrerend en schrijnend mantelzorgen kan zijn. De herkenbaarheid is de grootste troef, zeker bij vele kijkers die hier zelf ervaring mee hebben.

Een dementerende oudere is allesbehalve een sexy onderwerp. In de eerste aflevering van het tweede seizoen van deze sterke serie van Omroep MAX voelt Maud (Rifka Lodeizen) zich weer vooral gegeneerd met betrekking tot haar oude moeder Babs (Loes Luca), die haar eigen leven niet meer onder controle heeft.

Gêne maakt zich van haar meester als sexy thuiszorger Gino begint over luiers voor Babs, omdat ze soms de wc niet meer haalt. Of als de politie belt omdat Babs toch auto is gaan rijden, iets dat ze eigenlijk niet meer kan. In het eerste seizoen worstelde Maud met haar tijd nu haar moeder steeds meer hulp nodig heeft. Het systeem met post-its, die het oudje herinneren aan haar routine en taken, werkt niet meer. Dochterlief heeft nu als oplossing bedacht dat Babs in een huisje achter haar eigen huis gaat wonen – de reisafstand verkleinen in noodgevallen lijkt Maud een goede oplossing. Haar zus Juliette (Georgina Verbaan, die de rol overnam van Kim van Kooten) en haar man (Peter Paul Muller) hebben daar twijfels over.

© MAX

Mantelzorg is in deze snel vergrijzende wereld iets waar veel Nederlanders mee te maken krijgen en waar de meeste mensen zich niet aan zullen kunnen of willen onttrekken – dit doe je natuurlijk gewoon voor je ouders. Maud & Babs toont met milde humor hoe dat eigenlijk niet vol te houden is. Ja, de zorg in Nederland is over het algemeen goed geregeld. Maar de bureaucratie en de druk zijn over het algemeen niet te combineren met een zware baan en een druk gezinsleven. De serie zou verplichte kost moeten zijn voor elke beleidsmaker die zich met dit onderwerp bezighoudt.

© MAX

De licht kabbelende toon voelt af en toe wat gezapig aan. Maar met name de twee fenomenale hoofdrolspelers geven het verhaal kleur, lucht en menselijkheid die iedere kijker zal raken – zeker kijkers die zelf weten hoe mantelzorgen je geduld soms op de proef kan stellen. Het laatste wat Babs wil is haar dochters tot last zijn – maar doordat ze de helft van de tijd vergeet wat ze gedaan en gezegd heeft, krijgt elke situatie onbedoeld ook iets komisch. Luca steelt de show in elke scène – zij kon voor haar rol putten uit de zorg die zij zelf jarenlang aan haar dementerende moeder gaf.

Maud & Babs S02, vanaf vrijdag 3 november 2023 wekelijks op NPO 1 en tevens in zijn geheel (acht afleveringen) op NPO Plus