Matthew Weiner maakt serie voor Amazon

Voor het eerst sinds het einde van Mad Men gaat Matthew Weiner weer aan de slag met een nieuwe serie. Amazon bestelt alvast 8 afleveringen.

De details zijn nog schaars, maar volgens Deadline gaat het om een serie die zich – in tegenstelling tot Mad Men – gewoon afspeelt in het heden. Het nog titelloze project wordt omschreven als een anthologieserie op globale schaal. Weiner zal aantreden als scenarist, producent en regisseur. Hij regisseerde al eerder een aantal afleveringen van Mad Men en nam onlangs weer plaats achter de camera voor het meest recente seizoen van Orange is the new black . Als schrijver brak Weiner in 2004 definitief door met het door David Chase bedachte misdaaddrama The Sopranos op HBO. Vervolgens creëerde hij Mad Men voor AMC, dat vorig jaar na 7 seizoenen ten einde kwam. Voor beide series won hij verschillende Emmy’s; 7 voor Mad Men en 2 voor The Sopranos.