Matt LeBlanc verlengt contract bij Top Gear

Matt LeBlanc blijft nog zeker twee jaar presentator van het autoprogramma Top Gear. De acteur uit Friends en Episodes heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd.

De volgende reeks Top Gear moet in 2017 in première gaan op BBC Two. LeBlanc krijgt dan gezelschap van co-hosts Chis Harris en Rory Reid. Ook Eddie Jordan, Sabine Schmitz en The Stig zullen weer te zien zijn. Volgens de BBC was LeBlanc door zijn warmte, humor en duidelijk zichtbare passie voor de auto’s ‘ontzettend populair’ onder de kijkers van het vorige seizoen van Top Gear. Het was echter lange tijd onzeker of hij terug zou kunnen keren voor meer afleveringen, in verband met zijn nieuwe sitcom Man With A Plan , dat vanaf 24 oktober in Amerika te zien is op CBS. De BBC maakt met het nieuws over zijn contractverlening nu een einde aan alle onduidelijkheid.