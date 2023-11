Masters of the Air: eerste beelden van opvolger van Band of Brothers en The Pacific

Apple TV+ debuteerde vandaag de eerste beelden van de serie Masters of the Air. Het nieuwe oorlogsdrama is afkomstig van producenten Steven Spielberg, Tom Hanks en Gary Goetzman, die eerder werkten aan de nu op Netflix te bekijken HBO-series Band of Brothers en The Pacific. Ook Masters of the Air speelt zich af tijdens WO II: de negendelige reeks volgt de piloten van de 100th Bomb Group (bijnaam: 'The Bloody Hundredth'), die missies uitvoeren boven nazi-Duitsland en hoog in de lucht te maken krijgen met erg barre omstandigheden, een gebrek aan zuurstof en vijandige toestellen. Rollen zijn er voor Austin Butler (Elvis), Callum Turner (The Capture), Barry Keoghan (Top Boy) en Ncuti Gatwa (Sex Education). De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Donald L. Miller, dat door John Orloff (Band of Brothers) voor televisie werd bewerkt.