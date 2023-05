Master of None S2 komt 12 mei naar Netflix • Nieuws • 16-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthulde de premièredatum van het tweede seizoen van Master of None. Vanaf 12 mei kun je bij de VOD-dienst kijken naar 10 nieuwe afleveringen van de komische serie.

Master of None werd bedacht door Aziz Ansari en Alan Yang, beide veteranen van de sitcom Parks and Recreation op NBC, waar Ansari in acteerde en Yang voor schreef. Het tweetal won vorig jaar een Emmy voor hun schrijfwerk aan Master of None. De serie draait om de 30-jarige acteur Dev Shah (Ansari), die zich samen met een groep vrienden door het hectische leven in New York navigeert. Bijrollen zijn er voor onder andere Noël Wells, Eric Wareheim, Kelvin Yu en Lena Waithe. Het eerste seizoen van Master of None verscheen eind 2015. Volgens Ansari werd er opzettelijk een lange pauze ingelast, omdat er veel persoonlijke ervaringen in de serie verwerkt zitten, en de schrijvers daarom wat langer de tijd nodig hadden om nieuwe ideeën op te doen voor een volgende reeks.

Het tweede seizoen van Master of None speelt zich gedeeltelijk af in Italië. In de eerste teaser zien we Dev en Arnold (Wareheim) dan ook op de brommer door de bossen rijden.