Master of None S02: Briljant geschreven dialogen • 13-05-2017

Aziz Ansari overtreft zichzelf in de tweede reeks.

Dev Shah (gespeeld door Aziz Ansari), de dertigjarige acteur die probeert te overleven in New York, raakte vorig seizoen hopeloos verliefd op Rachel (Noëll Wells). Zij vertrok niettemin naar Japan, waarop hij een enkeltje naar Italië boekte. Daar treffen we hem aan in dit nieuwe seizoen: de vrijgezelle pastaliefhebber en datende dertiger in zijn habitat. De eerste aflevering draagt als titel ‘Dief’ en is een wonderlijke lofzang op Italiaanse regisseurs als Federico Fellini en Vittorio de Sica. Laatstgenoemde cineast maakte in 1948 het neorealistische meesterwerk Fietsendieven (Ladri di biciclette). Ook in deze in zwoele, in zwart-wit gefilmde aflevering gesitueerd in het pittoreske Modena vindt een diefstal plaats: Devs smartphone wordt ontvreemd.

In zo’n ode aan de Italiaanse cinema en cultuur kan een potentiële liefde niet ontbreken. Francesca (Alessandra Mastronardi) ontpopt zich als de muze. Ze is een Claudia Cardinale-achtige verschijning, een vrouwelijk wezen dat wordt omschreven als intelligent én knap. Dev raakt met haar bevriend. Francesca is overduidelijk te hoog gegrepen voor hem, maar dat doet er in dit soort televisieseries niet toe. Ze is personage en museumstuk tegelijk: ze zou niet misstaan in een spaghettiwestern van Sergio Leone of een mysterie van Michelangelo Antonioni.

De keuze voor zo’n muze doet denken aan Louis, de eigenzinnige, tragikomische televisieserie van komiek Louis C.K. De rossige grappenmaker castte enkele jaren geleden de Hongaarse actrice Eszter Balint, bekend van Jim Jarmusch’ klassieker Stranger Than Paradise (1984). Zo’n castingkeuze is het levende bewijs dat genieën als Louis en Ansari floreren wanneer ze hun volledige artistieke vrijheid kunnen opeisen om hun persoonlijke bespiegelingen te kunnen etaleren. Want Master of None voelt net als Louis zeer persoonlijk, eigentijds en fris.

Dankzij die vrijheid experimenteren Ansari en zijn schrijfpartner Alan Yang erop los. Zo zien we Ansari, een Amerikaan met ouders geboren in India, op de fiets in een schilderachtige Italiaanse straat. Het is een moedwillig gecreëerd contrast, waarmee Ansari en Yang een punt maken: vastgeroeste stereotypes over mensen met een donkere huidskleur kan je in de prullenbak gooien. Onze protagonist kan evengoed een uitstekende spaghetti carbonara koken en verliefd worden op een witte vrouw.

Ras en afkomst zijn in Master of None desalniettemin vooral bijzaak. Het zijn vooral thema’s – zoals Devs krampachtige omgang met de religie van zijn ouders, of het monotone karakter van zijn werk als televisiepresentator – die terugkomen in de briljant geschreven dialogen. In een flashback zien we bijvoorbeeld hoe Dev, kind van islamitische ouders, bij een schoolvriendje ooit bacon at. Het consumeren van varkensvlees doet de aspirant-acteur sindsdien in het geniep, totdat hij het dan toch maar opbiecht aan zijn vader en moeder.

Pa en ma – die ook dit seizoen weer zichzelf spelen - hadden vast nooit verwacht dat zoonlief, de succesvolle stand-up comedian, ooit dit soort buitengewoon intelligente televisie zou maken. Of misschien ook wel? Hoe dan ook, het 34-jarige multitalent Ansari overtreft zichzelf met dit tweede seizoen en treedt definitief in de voetsporen van roemruchte voorgangers als, we noemden hem al, Louis C.K. Een deel van het succes van Master of None is overigens toe te schrijven aan Netflix, waar experimenteerdrang in die mate wordt toegestaan dat in één aflevering het hoofdpersonage zelfs volledig ontbreekt. Dan mag je als kijker in een fijne koortsdroom laveren tussen allerlei belangwekkende personages op een willekeurige dag in New York City.

Ook Dev keert uiteindelijk, na twee uitgesponnen afleveringen in het romantische Italië, terug in The Big Apple. Hij zal er later worden herenigd met Francesca. Of zijn sluimerende liefde voor de Italiaanse muze wederzijds is? De tijd zal het leren.

Master of None S2, 12 mei bij Netflix