Mascots: gedateerde wedstrijdmascotte-mockumentary • Netflix , Film • 13-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Christopher Guest, bekend van This Is Spinal Tap, neemt wedstrijdmascottes op de hak.

Komiek Christopher Guest groeide dankzij zijn rol als leadgitarist Nigel Tufnel in This Is Spinal Tap (1984) uit tot een ware cultheld. In deze mockumentary – een nep-documentaire – werd de draak gestoken met de (fictieve) glamrockband Spinal Tap. De kennismaking met dit geestige genre motiveerde Guest een decennium later om zelf mockumentary films te schrijven en te regisseren. In zijn films richt hij zich op onnozele types die hun hobby veel te serieus nemen: van musical- en honden liefhebbers, tot folkmuzikanten en acteurs. In Mascots wordt de focus verlegt naar wedstrijdmascottes, die een keer per jaar tegen elkaar strijden.

Iedere mascotte heeft een unieke act voorbereid. Het echtpaar Mike (Zach Woods) en Mindy (Sarah Baker) – niet toevalligerwijs een verwijzing naar Mork and Mindy? – wilde zich eerst verkleden als orka en schildpad. Dat blijkt echter een onrealistische optie: de twee diersoorten zijn elkaars natuurlijke vijanden. Mindy vertelt hoe ze mogelijk door haar orka-echtgenoot zou ‘uit elkaar worden gereten, en knappen als een pistachenoot’. Het deelnemersveld bestaat verder uit bonte figuren als Owen Golly Jr. (Tom Bennett), die liefkozend ‘de egel met één testikel’ wordt genoemd, en jurylid A.J. Blumquist (Ed Begley Jr.) die naar eigen eggen een ‘fallische handicap’ heeft. Trots toont hij de cameraman hiërogliefen die moeten bewijzen dat mascottes al aanwezig waren tijdens de hoogtijdagen van het Egyptische Rijk.

Deze ietwat flauwe grappen kunnen niet verhullen dat Guests focus op ‘bijzondere’ hobby’s tien jaar na zijn laatste film gedateerd oogt. Dankzij series als The Office – gestoeld op het mockumentary-principe – is het grote publiek lang niet zo sceptisch meer over rare vrijetijdsbestedingen. Jack de Loodgieter – een personage uit Mascots – krijgt gewoon permissie om met een drol uit een verstopte wc-pot te dansen. Wie het niet bevalt, kijkt maar de andere kant op. Bovenal hebben we in Nederland ook al enige tijd een open NK voor wedstrijdmascottes. Die zullen zich vast niet kunnen vinden in Guests verbeelding van hun hobby/werk.

Mascots, vanaf 13 oktober op Netflix