Mary Elizabeth Winstead in derde seizoen Fargo • 19-09-2016

Mary Elizabeth Winstead is gecast in het derde seizoen van Fargo. Ze speelt Nikki Swango; een sluwe crimineel die voorwaardelijk vrij is en een passie heeft voor het kaartspel bridge.

Waar het tweede seizoen van Fargo terugging naar het jaar 1979, speelt het derde seizoen zich af in 2010. Over het verhaal weten we nog niets, maar een aantal van de personages zijn al wel bekend gemaakt. Ewan McGregor (momenteel bezig met de opnamen van de sequel op Trainspotting ) speelt een dubbelrol als de broers Emmit en Ray Stussy; de één een succesvolle makelaar en de ander een dikke en kalende reclasseringsambtenaar. Aangezien het personage van Winstead voorwaardelijk vrij is, zou het dus kunnen dat zij te maken krijgt met de dikke en kalende McGregor. Tot slot is actrice Carrie Coon ( The Leftovers ) gecast als de lokale politiechef.

Winstead speelt momenteel de hoofdrol in haar eigen show Braindead . De politiek getinte horrorserie concludeerde onlangs zijn eerste seizoen. Eerder dit jaar was ze te zien naast John Goodman in de film 10 Cloverfield Lane. Verder behoren onder meer Die Hard 4 , Death Proof en Scott Pilgrim vs. The World tot haar filmcredits. Het derde seizoen van Fargo moet in het voorjaar van 2017 in première gaan.