Marvel’s The Inhumans komt naar ABC

Na Agents of S.H.I.E.L.D. voegt ABC nog een Marvel-serie toe aan hun programmering. The Inhumans moet in de herfst van 2017 bij de zender in première gaan.

The Inhumans werd in de jaren 60 bedacht door Stan Lee en Jack Kirby. De supermensen zijn het resultaat van genetische experimenten door een buitenaards ras. Het stripverhaal werd eerder al bijna een speelfilm, die Marvel op de kalender had staan voor 2019. Door een heleboel veranderingen – zoals een sequel op Ant-Man en de nieuwe Spider-Man die Marvel produceert met Sony – besloot men de Inhumans-film op de lange baan te zetten. De personages waren wel al te zien in het tweede seizoen van Agents of S.H.I.E.L.D., maar volgens Deadline staat deze nieuwe incarnatie los van zowel die serie als de ooit geplande speelfilm. Marvel en ABC zullen voor de show gaan samenwerken met IMAX. De hele serie wordt geschoten met IMAX-camera’s en de eerste afleveringen zijn voor de tv-première eerst exclusief in de bioscoop te zien op IMAX-schermen.

Marvel heeft op dit moment verschillende series in ontwikkeling bij verschillende zenders. Voor FX is men bezig met Legion Runaways komt naar Hulu en onlangs werd Cloak and Dagger aangekondigd voor Freeform. Daarnaast heeft de stripgigant ook talloze tv-series – zoals Luke Cage en Iron Fist – in ontwikkeling bij Netflix.