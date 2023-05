Marvel’s Iron Fist S01: minder duister dan de rest • Netflix , Recensie • 20-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nieuwe Marvel-serie werpt allerlei vragen op, is wat lichter van toon, maar is niet bijster origineel.

De jongste telg aan de Marvel’s tv-productieloot (na Daredevil , Jessica Jones en Luke Cage ) draait om de miljonairszoon Danny Rand (Finn Jones), die vijftien jaar geleden een vliegtuigcrash in de Himalaya samen met zijn ouders niet overleefd zou hebben en nu is teruggekeerd naar New York (in de eerste afleveringen blijkt al snel waar hij al die tijd is geweest, maar dat terzijde).

Op het allereerste oog lijkt Iron Fist op een kruising van de start van Arrow (van concurrent DC Comics) en Kung Fu (legendarische reeks uit de jaren 70 met David Carradine in de hoofdrol). Toch is Danny (nog) geen misdaadbestrijdende gemaskerde held als Oliver Green en al zeker geen met Oosterse wijsheden smijtende geweldenaar Kwai Chang Caine uit Kung Fu. En tegelijkertijd ook weer wel: net als Oliver is Danny een miskende erfgenaam van een multikapitalist en is hij in essentie net zo vredelievend als Caine en niet uit op confrontaties.

Je zou kunnen zeggen dat door dit alles Iron Fist als serie niet echt origineel is. En dat is in het algemeen een voorwaarde om als tv-productie op te vallen. Verfilmingen met als uitgangspunt de terugkeer een dood gewaande figuur die zich ontpopt tot een held met vaak bovenmenselijke krachten is vaker gedaan. Tarzan is daar het eerste voorbeeld van. En zelfs Batman en Iron Man waren ooit dood voor de buitenwereld.

Iron Fist is – zeker in de eerste drie afleveringen van in totaal dertien – minder duister is dan de andere reeksen. Ondanks zijn verleden is Danny een minder getroubleerd karakter dan Jessica, Luke en Matt. Ook is het wennen aan Finn Jones in deze rol. Wellicht omdat het publiek hem wellicht nog kan herinneren als Loras Tyrell. U weet wel, de homoseksuele prins uit Game Of Thrones , die in de kerker werd gegooid door een fanatieke religieuze leider. Om dan nu gecast te worden tot de laatste ‘ immortal iron fist and sworn enemy of The Hand’ – dat ligt dan niet direct voor de hand.

Iron Fist loopt het risico om gezien te worden als een niemendalletje, maar er zijn al snel genoeg raadsels die je als kijker voor de kiezen krijgt. Wie is The Hand? En waarom heeft de zakenpartner van Danny’s vader zich opgesloten in een penthouse, terwijl de wereld denkt dat ook hij dood is?

Marvel’s Iron Fist S1, vanaf 17 maart op Netflix