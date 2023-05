Marvel’s Inhumans: nieuwe sneak peek

Eind volgende maand gaat de verfilming van Marvel’s Inhumans van start op televisie.

Voor de tv-première zullen de eerste twee afleveringen (die werden geschoten door Roel Reiné ) in de bioscoop vertoond worden op IMAX-schermen, ook in Nederland . Marvel's Inhumans is gebaseerd op de stripboeken over de supermensen die op de donkere zijde van de maan wonen. Hun leider Black Bolt (Anson Mount) kan met enkel zijn stem complete steden in puin leggen, zijn vrouw Medusa (Serinda Swan) kan het haar op haar hoofd manipuleren en hun gigantische hond Lockjaw kan mensen teleporteren. Wanneer Black Bolts jaloerse broer Maximus (Iwan Rheon mogelijk opnieuw als een Ramsay Bolton-achtig personage) een staatsgreep pleegt, vluchten verschillende Inhumans richting onze planeet, waar ze geconfronteerd worden met een voor hen onbekende wereld.