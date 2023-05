The Mars Generation van Netflix heeft trailer • Nieuws • 31-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ook Netflix droomt van een reis naar de rode planeet. Bekijk de trailer voor de documentaire The Mars Generation.

Rondlopen op de maan spreekt uiteraard al tot de verbeelding, maar er moet natuurlijk ooit een volgende stap genomen worden. NASA zou naar verluidt in 2039 mensen op Mars neer willen zetten en als het aan Elon Musk ligt, gebeurt dat zelfs nog eerder. Maar wie zullen zich als het zover is daadwerkelijk wagen aan een bemande missie naar de rode planeet? The Mars Generation laat de ambities zien van een jonge generatie potentiële astronauten. De documentaire toont de geschiedenis van de pogingen om Mars te bereiken, gezien door de ogen van deze tieners. Alle daarvoor benodigde technologie komt aan bod en er wordt voorspeld wat voor impact zo'n revolutionaire reis zou hebben op de mensheid zelf.

Naast de jongelingen komen ook Neil DeGrasse (de host van Cosmos) en Bill Nye ‘the science guy’, die volgende maand een eigen wetenschappelijk programma krijgt op Netflix) in de documentaire voorbij. The Mars Generation is vanaf 5 mei te streamen op Netflix.

