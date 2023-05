Marlon Wayans gaat uit de kleren op Netflix • Nieuws • 17-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na zijn Fifty Shades of Grey-spoof gaat Marlon Wayans nu met de billen bloot in de Netflix-film Naked.

Wayans speelt een man die op het punt staat te trouwen met zijn droomvrouw, gespeeld door Regina Hall. Hall werkte eerder met hem aan de eerste twee Scary Movie-films, die eveneens te zien zijn op Netflix. Een uur voor zijn huwelijk wordt hij naakt wakker in een lift en belandt hij in een Groundhog Day-achtige situatie, waarbij hij steeds maar niet op tijd bij de kerk aan kan komen en alles weer van voor af aan begint. Dennis Haysbert (president Palmer in 24) heeft een bijrol als de vader van de bruid. De regie was in handen van Mike Tiddes, die eerder met Wayans werkte aan de spoof-films A Haunted House (ook op Netflix) en Fifty Shades of Black, dus dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten.

Naked is vanaf 11 augustus te zien op Netflix.