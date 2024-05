Marianne: tweede seizoen gaat in juni van start op TV5MONDE

Het tweede seizoen van Marianne is vanaf dinsdag 11 juni wekelijks te zien op TV5MONDE, inclusief Nederlandse ondertiteling. Het misdaaddrama draait om Marianne Vauban (Marilou Berry), die als onderzoeksrechter een erg verrassende werkwijze hanteert. Samen met haar twee medewerkers onderzoekt ze de meest ingewikkelde en uitzonderlijke zaken. En ondertussen zorgt ze ook nog voor Zacharie (Drimi Gouttebel), een hoogbegaafde jonge tiener die ze onder haar hoede heeft genomen en die bij haar in huis woont. Eerder werd de moeder van Zacharie vermoord en dus doet Marianne er alles aan om de dader te ontmaskeren. Het tweede seizoen van Marianne bestaat weer uit zes nieuwe afleveringen. Volgens TV5MONDE is de serie, samen met het misdaaddrama OPJ, momenteel een van de populairste titels van Franstalige tv-zender.