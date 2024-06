Marianne S02E01: aanstekelijke hoofdpersoon

De in Zuid-Frankrijk werkzame officier van justitie laat haar goede humeur door niemand ontnemen, blijkt opnieuw in lekker luchtige opening van tweede seizoen.

Het stoffelijk overschot van een man wordt aangetroffen bij een idyllisch beekje in Zuid-Frankrijk. Op de plaats delict ontdekken officier van justitie Marianne Vauban (Marilou Berry) en haar secondant, rechercheur Raphaël Pastor (Alexandre Steiger), het moordwapen: een jeu de boules-bal glinstert enkele meters verderop. Klinkt absurd, maar de makers van Marianne weten maar al te goed dat jeu de boules een van de favoriete Franse recreatieactiviteiten is en dat menig vete via een potje wordt beslecht. Maar dat de gemoederen zo hoog op kunnen lopen met een moord tot gevolg, kan ook Vauban bijna niet geloven.

Totdat de hoofdpersoon allerlei verbanden begint te zien. Het moordslachtoffer in kwestie blijkt ene Gérard Loiret, een fervent speler van jeu de boules die net voor zijn moord een belangrijke wedstrijd wint van een kampioen. Dat kan natuurlijk een motief zijn: een ongeslagen jeu de boules-speler die van zijn troon wordt gestoten. Hoewel Vauban ook weer gesteggel over land ontdekt – een onontgonnen perceel dat dreigt te worden bebouwd. Het zijn de standaardingrediënten van een whodunit, zou je kunnen stellen. Marianne moet het dan ook niet direct hebben van originele premissen.

De kracht van de serie schuilt juist in het plezier waarmee Berry gestalte geeft aan de officier van justitie. Zoals in de openingsscène, waarin ze op een zonrijke dag aan het water geniet. Of haar enthousiasme, wanneer ze een jeu de boules-bal door midden laat zagen, om te bewijzen dat er sprake is van vals spel. Berry geeft de serie een zekere luchtigheid: Vauban laat niemand haar goede humeur ontnemen.