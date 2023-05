Mariah’s World S1: het drama rond Mariah Carey • TV , Recensie • 04-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een reality show mag het van de popdiva zelf niet heten, maar drama heeft Mariah’s World, een ‘docuserie’ rond Mariah Carey’s Sweet Sweet Fantasy Tour, meer dan genoeg. Dit ga je er zien.

Coltruien en sofa’s

‘Turtleneck’ (Coltrui). Dat is het plagerige koosnaampje waarmee neef Shawn Mariah – ook bekend als ‘Mimi’ of ‘MC’ – het liefste aanspreekt. Waarom? Omdat Mariah Carey, in tegenstelling tot Diane Keaton, daarin nog niet dood gevonden wil worden.

Sterker nog: haar decolleté is een karakter op zich, altijd duidelijk aanwezig en perfect geaccentueerd in haar vele laag uitgesneden niemendalletjes.

Haar interviews geeft MC dan ook het liefste vanaf de sofa. Zo half liggend op een chaise longue komt haar figuur namelijk het beste uit. Haar mooiste sofa-ensemble: een zwarte glitterbody, netkousen én diamanten.

Business…

Na een residentie in Las Vegas – dé plek voor zangers na een zenuwinzinking (Hé Britney!) – staat Mariah op het punt weer te gaan toeren. Het wordt een megatournee door Europa en Zuid-Afrika, 27 concerten in 25 landen. Dat is natuurlijk vragen om problemen, van vertraging (omdat de oppas wel de paspoorten van Mimi’s 4-jarige tweeling, maar niet die van haarzelf heeft ingepakt) tot dansers die niet samen met kinderen wensen te reizen. ‘Mariah is het meest low-maintenance van jullie allemaal!’ verzucht haar manager.

…or pleasure?

Haar ambitieuze tourprogramma valt helaas wel samen met haar aanstaande derde huwelijk, ditmaal met de Australische miljardair James Packer, die haar al een verlovingsring van 10 miljoen dollar cadeau heeft gedaan (zelfs duurder dan die van Kim Kardashian). Haar manager is bikkelhard. Een huwelijk tussen de concerten door is gewoon niet te doen. Haar verloofde is niet geamuseerd. Ondertussen is er ook een kaper op de kust in de vorm van Bryan Tanaka, een danser met een ‘geschiedenis’ met Mariah.

Molly, Maria & (the) Slash.

Bij een superster hoort natuurlijk een hele entourage, zoals manager Stella ‘Slash’ Bulochnikov. Mariah is dolblij maar haar nieuwe manager, de rest van de crew minder. Stella is namelijk niet bang om te snoeien, vooral bij mensen met jarenlange trouwe dienst.

Maar ook nieuwe werknemers, zoals Molly, de nieuwe persoonlijk assistente van Mariah, kunnen maar beter op hun hoede zijn. Vooral waar het gaat om Stella’s twee geboden: geen relatie en niet huilen tijdens de tour. Bij het aansluiten van de Apple tv gaat het al mis. Maria, Mimi’s huishoudster, biedt troost. ‘Wil je misschien iets eten?’ Hoe schattig wil je het hebben?

Bianca is Back!

Bianca wie? We zullen het je niet kwalijk nemen als de naam Bianca Storm niet direct een belletje doet rinkelen. 17 jaar geleden maakte Bianca – Mariahs alter ego én aartsrivaal – voor het eerst haar opwachting in de videoclip ‘Heartbreaker’, waarin ze het aan de stok krijgt met Mariah omdat ze haar vriendje (Jerry O’Connell!) heeft gejat. Tijdens het gevecht op de damestoiletten dolf Bianca het onderspit. En ze zint nog steeds op wraak!

Mariah’s World S1, vanaf 4 december op E! in Amerika, vanaf 11 december bij E! Nederland