Maria Bello komt cast van NCIS versterken

Maria Bello (A History of Violence) krijgt een vaste rol in het vijftiende seizoen van NCIS.

Volgens de website The Hollywood Reporter heeft de actrice een driejarig contract getekend en zal ze haar debuut maken in de vierde aflevering van de aankomende reeks. Ze gaat een agente spelen die als luitenant in het leger twee keer in Afghanistan verbleef, maar inmiddels binnen de NCIS een reputatie heeft opgebouwd als forensisch psycholoog. Er zal straks enige frictie zijn tussen haar personage en Gibbs (hoofdrolspeler Mark Harmon), hoewel er ook sprake is van wederzijds respect. Bello speelde al eerder rollen in series als E.R. en Touch . Recentelijk was ze te zien als de ex-vrouw van Billy Bob Thornton in de advocatenserie Goliath op Amazon, waar ook een tweede seizoen van in de maak is.