Marco Polo S2E1: groot budget, traag tempo • Recensie • 01-07-2016

De eerste reeks werd door velen neergesabeld. Maakt de de opening van het nieuwe seizoen dat meteen goed?

Om met de deur in huis te vallen: nog niet helemaal. Pluspunten uit het eerste seizoen worden gelukkig doorgezet: het enorme budget, de kleurrijke ensceneringen, de filmische beeldkracht en goed acteerwerk (zo zet Lorenzo Richelmi meteen een meer bad ass Polo neer en kruipt Benedict Wong nog meer in de huid van een getormenteerde krijgsheer/staatshoofd/familieman). En dat wil je als kijker ook na het eerste seizoen

Opvallend is de afwezigheid van een previously , een korte samenvatting van de belangrijkste verhaallijnen uit seizoen 1. Dat zou een drempel op kunnen werpen voor nieuwe kijkers, want een wie-wat-hoe-waarom ontbreekt. Nog zo’n onconventionele keuze is het niet meteen ingaan op de seizoens- cliffhanger , waaruit bleek dat Khans minister van Financiën Ahmad (Mahesh Jadu) moordzuchtige staatsgreepplannen koestert. Dat hoeft op zich ook niet meteen, zolang de nieuwe verhaallijnen die in deze eerste aflevering opkomen minstens net zoveel spanning en drama in zich hebben.

Daaraan voldoen de verhaallijnen gelukkig meteen: Polo’s zoektocht naar de ondergedoken piepjonge Chinese keizer, het gearrangeerde huwelijk tussen Khans zoon Jingim (Remy Hii, inclusief een nogal amateuristisch ogend plaksnorretje) en de ‘blauwe prinses’ Kokachin (Zhu Zhu) en Khan die uitgedaagd wordt door zijn neef Kaidu (Rick Yune), die op zijn beurt geholpen wordt door Khans bastaardzoon Byamba (Uli Latukefu). Maar waarom dan zo’n tien minuten heen en weer snijden tussen een schitterend gevecht met de ‘Hand Maiden’, beschermster van de jonge keizer (een mooi weerzien met Michelle Yeoh, ster uit beide Crouching Tiger, Hidden Dragon- films) en een prachtige, maar trage huwelijksceremonie? Het idee is goed, want contrasten werken meestal. Maar het resultaat is slaapverwekkend.

Ondanks de prachtige beelden, de intriges en de dreigende spanning, lijkt dezelfde fout gemaakt te worden als aan het begin van seizoen 1: een te traag tempo. Daardoor lijkt deze episode een lang uitgesmeerde introductie te worden. Handig voor nieuwe kijkers om erin te komen, maar enigszins teleurstellend voor trouwe seizoen 1-kijkers. Hopelijk verandert dat snel vanaf aflevering 2. En ook rest de vraag: wie wordt (en wanneer?) de bad guy ?

Marco Polo S2 is vanaf 2 juli 2016 te zien op Netflix.