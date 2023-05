Marco Polo S2: alsnog op gang • Recensie • 02-07-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Seizoen 2 van Marco Polo revancheerde bij de eerste aflevering niet direct het eerste (tegenvallende, volgens velen) seizoen. Maar naarmate de nieuwe reeks vordert, komt de snelheid er alsnog in – en loopt Netflix vooruit op een derde seizoen.

*** SPOILERS! ***

Centraal thema van het tweede seizoen Marco Polo is de strijd om de heerschappij over het hele Mongools-Chinese rijk. En de makers lijken wel degelijk geluisterd te hebben naar de kritiek op de eerste reeks. Het tweede seizoen begon vrij traag , maar vanaf aflevering 2 komt er meer peper bij: intriges volgen elkaar sneller op (inclusief occulte ingrediënten), eerder gemaakte beloftes worden ingelost en karakters krijgen meer inhoud.

Zo tonen de altijd handige flashbacks hoe bij een jonge Ahmad (Mahesh Jadu) het zaadje wordt geplant voor zijn moordzuchtige coupplannen (al komt Ahmad niet echt uit de verf als de season’s ultimate bad guy) en dat de blinde monnik Hundred Eyes (Tom Wu) meer is dan het stereotype van de vechtende fortune cookie- spreukenmachine.

Mei Lin (Olivia Cheng), de zus van de bad guy in het eerste seizoen, ontpopt zich tot gehaaide dubbelspionne. Dat haar dubbelspel zowel vóór als tegen haar werkt, houdt je als kijker scherp. En Kublai’s eerste vrouw Chabi is niet meer de stille, statige dame uit seizoen één, maar groeit vanwege haar verborgen agenda uit tot bijna Shakespeareaanse proporties. Het geeft Joan Chen eindelijk de kans dit karakter te spelen met een kwaliteit, die ze al bezat in The Last Emperor (1987) en de cultserie Twin Peaks (1990-1991),

En Marco (Lorenzo Richelmy)? Tja, Marco… die valt lange tijd tegen. Niet echt handig voor de naamgever van een serie. Zelfs zijn verborgen liefdesrelatie met Kokashin (Zhu Zhu), echtgenote van prins Jingim (Remy Hii) oogt het allemaal wat bleekjes. Daar komt pas verandering in als hij weer geconfronteerd wordt met zijn vader Niccolò (Pierfransesco Favino). Met die ontmoeting komt er een onverwachte wending in de Mongoolse machtsstrijd. Polo senior is met een leger kruisridders teruggekomen en heeft één doel: het Mongoolse rijk vernietigen – te beginnen bij Kublai Khan. Die opdracht komt van paus Gregorius X (Gabriel Bryne, die overigens op jonge leeftijd echt een aantal jaren een priesteropleiding volgde).

Bij een beslissende veldslag tegen de kruisridders nemen de makers een gedurfde stap: tijdens die gewelddadige confrontatie beginnen plots de credits en begint de volgende aflevering doodleuk op dat punt. De leader komt als die veldslag voorbij is, maar dat is pas halverwege die episode. Gek genoeg werkt het, maar de vraag is of dat ook het geval is als je een week moet wachten op de volgende aflevering.

Er valt dit seizoen dus genoeg te beleven (Wie wint de strijd om de Mongoolse troon? Wat is de endgame met Ahmad?). Natuurlijk zijn er nog trage momenten, maar stukken minder dan in de eerste reeks. De cliffhanger van de extra lange slotepisode belooft – uiteraard – een vervolg. Geen makkelijke klus, zeker nu er dit seizoen duidelijk afgeronde verhaallijnen zijn. Maar de juiste weg is wel ingeslagen.

Marco Polo (zowel S1 als S2) is te zien op Netflix.