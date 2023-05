Marco Polo S1: te laat op gang • Recensie • 30-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tot verbazing van velen verschijnt er morgen toch een nieuw seizoen Marco Polo op Netflix. Was de eerste reeks toch niet zo slecht?

Twee historische hoofdpersonages (Polo en de Mongoolse heerser Kublai Khan) in het Verre Oosten van zeven eeuwen geleden. Prima uitgangspunt voor een gedramatiseerde televisiereeks met 10 afleveringen. Gooi er 9 miljoen dollar per aflevering tegenaan (alleen Game of Thrones krijgt meer) en succes gegarandeerd. Waarom dan die twijfel, die vanaf de première in december 2014 opkomt?

Is ’t het script? De serie begint met een veelbelovende mix van spanning, dreiging en actie, wanneer het reisgezelschap van Polo wordt aangevallen door de mannen van Khan. Helaas valt na die eerste drie minuten het tempo terug. De spanning die er is (want oh oh, wat gaat er met Marco gebeuren, nu die door zijn opportunistische vader als onderpand bij die enge Khan wordt achtergelaten?), verdwijnt door de traagheid die volgt.

Zijn het de karakters? Kublai Khan (Benedict Wong) is een goedlachse lobbes met kinderlijke woedeuitbarstingen, meer niet. Kanselier Jia Sidao (Chin Han) is een elegante gluiperd. Punt. Polo (Lorenzo Richelmy) is een mooiboy, die acteert alsof hij zich afvraagt waarom dit hem allemaal overkomt – het is de eerste grote internationale rol voor de jonge Italiaan.

Vanaf aflevering 3 (en zeker vanaf aflevering 4) komt de serie echt tot leven: verhaallijnen worden minder plat (kan Marco zijn vader vergeven?), intriges volgen elkaar elkaar sneller op (welke geheim draagt de blauwe prinses Kokachin (Zhu Zhu) met zich mee?) en wordt de mise-en-scène indringender (zelfs de belichting – of de schijnbare afwezigheid daarvan – draagt nu bij aan de intensiteit van de scènes). Ook krijgen de karakters meer diepgang: Khan blijkt een mens met innerlijke strubbelingen, de kanselier evolueert van gluiperd naar angstige sadist en Polo is niet langer de hulpeloze jongeman met niet veel meer dan een stel mooie ogen. Ook anderen worden belangrijker, meer dan je in het begin zou denken. Zoals Ahmad (Mahesh Jadu), Khans financiële man. Die wordt zelfs verantwoordelijk voor de seizoens- cliffhanger.

De scepsis die als een irritante, kriebelende deken over het eerste seizoen hing, klopte niet helemaal. Maar de tweede reeks, die morgen start, moet wel de lijn doorzetten die in seizoen 1 nét iets te laat werd opgestart.

Marco Polo S1 is te zien op Netflix