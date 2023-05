Marc Rissmann gecast in Game of Thrones S08

De Duitse acteur Marc Rissmann krijgt een rol in het laatste seizoen van Game of Thrones.

Volgens de fansite Watchers on the Wall is hij gecast als Harry Strickland, de leider van The Golden Company. In de finale van het zevende seizoen zagen we hoe Cersei (Lena Headey) onthulde dat ze het leger van huurlingen vanuit Essos naar King’s Landing wil gaan halen. In de boeken staat The Golden Company bekend om zijn hoge prijskaartje, maar daarvoor krijgt de betalende partij wel de garantie dat de gemaakte afspraken voor niets en niemand meer verbroken worden. De casting van Rissmann stond als eerst te lezen op de site van zijn impresario. Niet veel later werd de aankondiging weer verwijderd, vermoedelijk omdat HBO het nieuws eigenlijk geheim wilde houden. Rissmann had eerder een gastrol in Into the Badlands (te zien op AMC en Amazon) en speelde mee in The Last Kingdom.