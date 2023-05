Makers van NBC-serie Timeless aangeklaagd • Nieuws • 28-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vlak voor de première is er ophef ontstaan rond de NBC-serie Timeless. Spaanse tv-producenten claimen dat de bedenkers zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat.

Timeless draait om een onwaarschijnlijk trio, dat door de tijd reist om een crimineel te stoppen. Het Spaanse productiebedrijf Onza vindt dat die opzet erg lijkt op die van hun serie El Ministerio del Tiempo. Ook de personages en hun motivaties – één van hen is een mogelijk een spion – vertonen volgens Onza verdacht veel overeenkomsten. Het bedrijf vertelt ooit met Rory Ashton in onderhandeling te zijn geweest om voor Sony een officiële Amerikaanse remake van hun serie te laten maken. Ashton zou toen Ben Edlund en Erik Kripke ( Supernatural ) voorgesteld hebben als showrunners en hen tevens de originele Spaanse serie op dvd getoond hebben. Vorig jaar stopte Sony met die onderhandelingen, toen bekend werd dat Kripke en Shawn Ryan ( The Shield ) een serie genaamd Time – dat later veranderde in Timeless – hadden ondergebracht bij NBC.

Timeless gaat op 3 oktober in première bij NBC. Goran Visnjic ( ER ) is in de serie te zien als een crimineel die met een gestolen tijdmachine het één en ander wil veranderen. Een team bestaande uit een hoogleraar geschiedenis (Abigail Spencer), een soldaat (Matt Lanter) en een wetenschapper (Malcolm Barrett) probeert hem te stoppen. De serie is mede-afkomstig van The Blacklist -producenten John Davis en John Fox.