Magnum P.I. spin-off in ontwikkeling bij ABC • Nieuws • 23-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens Deadline is ABC bezig met een doorstart van Magnum P.I.. Het vervolg wordt een spin-off en richt zich op de dochter van de door Tom Selleck gespeelde privédetective.

De serie gaat Magnum heten en moet de toon van de originele show behouden. In Magnum keert Lily Magnum terug naar Hawaï om het bedrijf van haar vader over te nemen. Naast de wekelijkse zaken speelt er tijdens het eerste seizoen ook een overkoepelend mysterie, dat betrekking heeft op de mislukte operatie waarmee een einde kwam aan haar carrière bij de inlichtingendienst van de marine. Het personage is niet speciaal voor de spin-off bedacht, want ze was als jong meisje al te zien in enkele afleveringen van Magnum P.I.. Haar eigen serie wordt geschreven door Leverage -bedenker John Rogers. Ben Spector en Eva Longoria produceren via hun productiebedrijf UnbeliEVAble Entertainment.

Beide producenten lieten weten dat de iconische rol van Tom Selleck gewoon niet hercasten is en dat er daarom werd besloten om zich met de nieuwe Magnum -serie te richten op de dochter van het personage. Magnum P.I. was van 1980 tot 1988 te zien op CBS. De serie kostte Selleck uiteindelijk de rol van Indiana Jones in Raiders of the Lost Ark – CBS wilde hem destijds niet laten gaan – maar Magnum P.I. maakte hem vervolgens wel tot één van de grootste televisie-iconen van de jaren 80.