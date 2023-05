MADtv: wispelturige satire na zes jaar terug • 26-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jarenlang verloor MADtv de strijd om de kijker van Saturday Night Live. Hoe zinvol is een comeback?

Sketchshow MADtv werd uitgezonden van 1995 tot 2009. De komedieserie bleef altijd het kleine broertje van Saturday Night Live ( SNL ). Terwijl MADtv de bescheiden carrières van komieken als Nicole Sullivan ( The King of Queens ) en Keegan-Michael Key ( Key and Peele ) lanceerde, brengt SNL al jarenlang een stortvloed aan beroemdheden voort: van Eddie Murphy tot Jimmy Fallon.

Indertijd waren vooral de televisie- en filmparodieën populair. Zo imiteert Debra Wilson Oprah Winfrey. In deze sketch wordt de talkshowpresentatrice op verzoek gefilmd met een speciale afslankende camera, zodat ze voortdurend kan blijven schransen.

Ook Televisieserie The Sopranos ontsprong de dans niet. Het gangsterdrama verhuist in een geestige persiflage zogenaamd naar de hevig gecensureerde Amerikaanse publieke omroep.

MADtv maakte daarnaast reclames belachelijk. Zo wordt in een sketch gesuggereerd dat de iPad kan worden gebruikt als maandverband waarmee je duizendmaal je menstruatie kan downloaden.

Ondanks deze hoogtepunten werd MADtv keer op keer een gebrek aan signatuur verweten. Het enige pluspunt was de diversiteit van de cast – vooral ten opzichte van het overwegend blanke SNL. Waarom dan nu een comeback? Afgelopen januari trok een reünie slechts 1,4 miljoen kijkers. De acht zomerafleveringen hoeven in ieder geval níet te concurreren met SNL. En de markt lijkt rijp voor sketchkomedie: SNL is sinds het vertrek van talenten als Bill Hader en Kristen Wiig al enige tijd niet zo onderhoudend meer.

MADtv S16, vanaf 26 juli op the CW.