MADtv S15E1: Voltreffers en flaters

De revival van MADtv gaat gepaard met horten en stoten. Maar we moeten de komedieserie nog niet afschrijven.

Deze zomer is de sketchshow (na een pauze van zeven jaar!) terug met een vrijwel nieuwe cast. Opvallend genoeg zijn het oudgedienden als Will Sasso ( The Three Stooges ) en Nicole Sullivan ( King of Queens ) die in de eerste aflevering domineren. Hierdoor krijgen we niet echt de kans de nieuwelingen te leren kennen. Een ‘volledige nieuw MADtv’ , zoals Sasso proclameert, is een ietwat overtrokken statement. De keuze om de laatste minuten te vullen met een sketch uit de oude doos is evenmin curieus.

Wat is dan wel geslaagd? Lang niet alles beklijft. De serieuze komedieliefhebber zal de krenten uit de pap moeten halen. De persiflage van Game of Thrones is bij vlagen hilarisch. Ned Stark – de pater familias die het eerste seizoen niet overleefde – heeft de eigenaardige trekjes van Donald Trump overgenomen. Zijn verkiezingsslogan spreekt boekdelen: ‘Maak Westeros weer groot.’ En of de wildlings niet zelf even voor de muur kunnen betalen? De gelauwerde dramaserie is echter al een maand niet meer op televisie. Dat krijg je als je in de zomer satire wil bedrijven. Dan is het óf herkauwen óf komkommertelevisie maken.

Waar wel driftig op wordt geanticipeerd is de democratische conventie die momenteel gaande is. Nicole Sullivan doet een aardige Hilary Clinton. Kate McKinnons ( Ghostbusters ) parodie op de senator in Saturday Night Live is daarentegen een stuk geestiger. Gelukkig maakt debutant Chelsea Davidson een hoop goed met haar vertolking van Lena Dunham uit Girls. Ze heeft precies haar pedante manier van praten in de smiezen. Het zijn dit soort parels waardoor je toch blijft zitten in de hoop op meer consistentie. Maak MADtv (weer) groot.

