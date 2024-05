Madres Paralelas: een bijzonder ontroerende Almódovar

© Sony Pictures

Twee vrouwen worden tegelijkertijd zwanger in knap geschreven en gefilmd mysterie over moederschap.

Veel van de films van Spanjaard Pedro Almódovar (Todo sobre Mi Madre, 1999) zeggen iets over moederschap en vrouw-zijn. Madres Paralelas draait om twee vrouwen die al dan niet noodgedwongen in de rol van moeder belanden. De 33-jarige fotograaf Janis (Penélope Cruz) blijkt na een onenightstand met forensisch archeoloog Arturo (Israel Elejalde) zwanger te zijn. Ze besluit ondanks Arturo’s afkeuring het kind te houden, omdat het altijd al haar wens is geweest om een gezin te stichten. Tiener Ana (Milena Smit) raakt op hetzelfde moment zwanger, door toedoen van een verkrachting. De twee delen voorafgaande aan hun bevalling in het ziekenhuis een kamer.

Aangezien Ana’s moeder Teresa (Aitana Sánchez-Gijón) een narcistische actrice is die vooral bezig is met haar eigen carrière, begint Janis al snel voor haar kamergenoot de moederrol te vervullen. Na de bevallingen gebeurt er evenwel iets melodramatisch (en typisch Almódovariaans): de twee baby’s worden verwisseld. Dat levert in de rest van de film natuurlijk vragen op over nature versus nurture en over onvoorwaardelijke moederliefde, die als je Almódovar mag geloven wél bestaat. Ook interessant is hoe de cineast de vrouwen op een gegeven moment weer bijeenbrengt, als een speling van het lot.

© Sony Pictures

Parallel aan de hoofdverhaallijn draait de film ook om de gevolgen van de Spaanse Burgeroorlog, die vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn. Janis wil graag dat Arturo forensisch onderzoek doet in een massagraaf in haar geboortedorpje, waar naast een aantal jongemannen ook haar grootvader ook zou liggen. Ook dat verlangen zou je kunnen beschouwen als een vorm van moederschap: Janis ontfermt zich over mannen die waarschijnlijk nooit afscheid hebben weten te nemen van hun moeder.

© Sony Pictures

Het zijn ontroerende gedachten die in de film worden gelardeerd met Hitchcockiaanse composities van Alberto Iglesias die nog eens lijken te benadrukken dat veel van het menselijk leven een mysterie is.