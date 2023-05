MacGyver S1E1: klusjesspion in het digitale tijdperk • Recensie • 24-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Onze favoriete spion/klusjesman is terug in een nieuwe serie. Maar hoe houdt hij zich staande in het digitale tijdperk?

De originele MacGyver (1985-1992) was toch wel echt een product van zijn tijd, en dan bedoelen we niet alleen z’n haarmatje. De titulaire held was de ultieme belichaming van een can-do spirit. Iemand die ervan hield de handen uit de mouwen te steken en die zich met huis-, tuin- en-keukenmaterialen uit de penibelste situaties wis te redden, van lekkend zwavelzuur tot vleesetende mierenplaag.

Acteur Richard Dean Anderson maakte van oud-spion Mac een memorabel personage, met de vindingrijkheid van Indiana Jones, de geestdrift, haar- en kledingkeuze van Steve Irwin en de hapklare kennis van Bill Nye (the science guy). Kortom, iemand die eigenlijk altijd wel handig is om bij de hand te hebben, net zoals Macs vertrouwde Zwitserse zakmes.

Die onmisbaarheid is juist wat nog een beetje mist in deze reboot van de serie ( Young MacGyver uit 2003 – met Jared Padalecki – hebben we maar helemaal verdrongen). Dat kan ook bijna niet anders in dit digitale tijdperk, waarin je het in de strijd tegen (cyber)terrorisme gewoonweg niet meer redt met alleen een zakmes en gezond verstand. Dus wordt jonge hond MacGyver (Lucas Till, met matje) ditmaal vast vergezeld door een paar technische sidekicks, onder wie voormalig topmilitair Jack Dalton (George Eads) en hacker Riley (Tristin Mays). Meer Ethan Hunt dan Indy, Bill of Steve dus.

Het is een Mac met een indrukwekkende CV – die ook netjes aan het begin wordt opgelepeld – maar zonder rafelrandjes. Ook zijn voornaam mag iedereen, in tegenstelling tot bij het origineel, gewoon weten. De naam is MacGyver, Angus MacGyver. En de huidige missie? Voorkomen dat een biologisch wapen, gestolen door Vinnie Jones (helaas niet als Macs aartsvijand Murdoc), in de handen van terroristen valt.

Probleem is: de oude MacGyver bedacht oplossingen die niemand anders zou bedenken. Een zoutzuurlek dichten met melkchocola? Waarom eigenlijk ook niet! De nieuwe variant houdt het voorlopig bij vingerafdrukken liften, (veel) rook maken en veilig uit auto’s springen.

De wereld kon niet zonder Mac. En zonder Angus? Vooralsnog wel.

MacGyver S1, vanaf 23 september op CBS.