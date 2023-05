De Maatschap S1: zorgvuldig geconstrueerd familieportret • NPO , TV , Recensie • 26-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De makers van De Maatschap konden zich grote stappen in het verhaal permitteren: we kennen allemaal het verhaal van de familie Moszkowicz.

De Maatschap begint met Pater Familias Matthias Meyer (briljante rol van Pierre Bokma); Holocaust-overlever, succesvol strafrechtadvocaat, en oprichter van de maatschap Meyer. Hij laat zijn vier zonen (Guy Clemens, Daan Schuurmans, Xander van Vledder, Diederik Ebbinge) bij elkaar komen om hen ‘iets belangrijks’ mede te delen. Vlak voor hij echter kan vertellen wat hij op zijn hart heeft wordt hij geveld door een beroerte.

Wat volgt is een zorgvuldig geconstrueerd verhaal van de bekendste advocatenfamilie van Nederland; een familiekroniek die meerdere generaties en perioden in de geschiedenis bestrijkt. Van de gruwelen in de concentratiekampen waar Matthias als jonge jood belandt, zijn terugkeer naar Limburg (waar hij vervolgens eigenhandig een advocatenimperium opbouwt), tot de ineenstorting van dat zorgvuldig opgebouwde imperium, wanneer zijn zonen door de vele verlokkingen van roem en rijkdom de naam Meyer steeds meer schade toebrengen.

Zodra de serie teruggrijpt naar een periode die is geweest, zien we wat styling kan doen: wat is het na-oorlogse Nederland goed vormgegeven. De sprongen in tijd zijn soms groot, maar de makers kunnen zich hier wat permitteren: we kennen het verhaal van de familie Moszkowicz. De namen Holleeder en Bouterse roepen direct suggesties op en maken het verhaal makkelijk te volgen. Trouwens, wat heeft Guy Clement zich het accent van Bram goed eigen gemaakt!

Het had niet veel gescheeld of De Maatschap was voor eeuwig op de plank blijven liggen; volgens advocaat Robert Moszkowicz lijkt de serie wel erg veel gelijkenissen met zijn boek De straatvechter (en zijn familie). Gelukkig voor ons was de rechter het daar niet mee eens. De familie Moszkowicz had zich geen beter familieportret kunnen wensen.



