Luther S04: meer ruimte nodig

Na ruim drie jaar komt in januari seizoen vier van Luther op Netflix.

In 2013 laat detective John Luther (Idris Elba) zijn fans achter op de Southwark Bridge, in gezelschap van meervoudig moordenares Alice (Ruth Wilson). Luther, bekend om zijn onorthodoxe methoden en twijfelachtige moralen, lijkt op het punt te staan de grens tussen goed en kwaad te gaan overschrijden en een nieuw leven te beginnen met Alice . ‘So, now what?, ’ vraagt ze hem op de voor haar zo kenmerkende en grimmige toon.

Een goed passend open einde. Het vierde seizoen, dat een jaar later door de BBC werd uitgezonden, kwam voor velen als een verrassing. We vinden Luther, zónder Alice, in een hutje op een klif dat op instorten staat (de symboliek is moeilijk te missen). Alice blijkt vervangen door Johns nieuwe sidekick DS Lane (Rose Leslie, bekend van Game of Thrones ). Zonder Alice lijkt de serie in eerste instantie een stuk minder meeslepend en absurdistisch: Luther lijkt Alice nodig te hebben om hem intellectueel uit te dagen en zich bovendien aan haar te spiegelen – op zoek naar zijn eigen grenzen.

In dit vierde seizoen combineert schrijver Neil Cross diepgewortelde angsten met voyeurisme en technologie: via webcams in laptops observeert een kannibaal zijn slachtoffers voordat hij toeslaat. De obsceniteit wordt fraai in beeld gebracht door middel van lange, sferische scènes, waarin spanning en plottwisten elkaar afwisselen. Om de seriemoordenaar te ontmaskeren keert Luther terug naar zijn oude werkgever. Met de handen in de zakken, het hoofd omlaag en de lange tweedjas achter zich aan wapperend beent hij opnieuw onverschrokken door de straten in Londen: Idris Elba speelt de rol van Luther nog altijd geweldig. Zijn charisma en onbewogen uitstraling (niet voor niets doen de geruchten over Elba als de nieuwe Bond de ronde) vullen het soms een tikje onwaarschijnlijke plot aan met een zekere felheid en humor.

De makers lijken in het slechts twee afleveringen tellende vierde seizoen teveel kwijt te willen. Hoewel de moordenaar gepakt wordt, blijven veel vragen onbeantwoord. De acteur en de serie eisen méér ruimte. Maar gelukkig hebben we Idris Elba.

Het vierde seizoen van Luther bestaat uit twee afleveringen en is vanaf 1 januari te zien op Netflix.