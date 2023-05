Luther komt terug met vijfde seizoen • Nieuws • 13-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De BBC heeft een vijfde seizoen van Luther aangekondigd. Acteur Idris Elba en bedenker Neil Cross zijn allebei weer aan boord.

De opnamen van de vijfde reeks over de door Elba gespeelde inspecteur John Luther gaan begin volgend jaar van start. Het vierde seizoen stamt uit 2015 en bestond toen uit slechts twee afleveringen. Het vijfde seizoen zal dat aantal weer verdubbelen naar vier episodes. Na de afgelopen finale kregen Elba en Cross heel veel reacties van fans die zich afvroegen hoe het nu verder zal gaan met het personage en ook de BBC had volop interesse in een vervolg. Dat vervolg komt er dus in de vorm van een vijfde seizoen, maar ook de deur naar een toekomstige Luther-speelfilm is nog altijd niet helemaal dicht. De rol van John Luther leverde Elba heel veel positieve kritieken en een Golden Globe-nominatie op.

Alle seizoenen van Luther staan nu op Netflix. Elba is later dit jaar ook nog in de bioscoop te zien in de Stephen King-verfilming The Dark Tower en in The Mountain Between Us.