Luke Evans deelt trailer voor The Alienist

Zender TNT strikte een aantal bekende namen voor hun nieuwe moordmysterie The Alienist.

De serie wordt namelijk geproduceerd door Cary Fukunaga (bekend van het eerste seizoen van True Detective ) en heeft rollen voor Daniel Brühl (Inglourious Basterds), Luke Evans (Beauty and the Beast) en Dakota Fanning (Brimstone). The Alienist speelt zich af in het jaar 1896 en volgt de excentrieke psycholoog Laszlo Kreizler (Brühl), die een reeks gruwelijke moorden op jonge mannelijke prostituees op moet lossen. Hij krijgt hulp van John Moore (Evans), een illustrator voor de krant, en Sara Howard (Fanning), een jonge vrouw met de ambitie om de eerste vrouwelijke detective in New York te worden. The Alienist is een adaptatie van het boek van Caleb Carr. De regie was in handen van de Belgische filmmaker Jakob Verbruggen, bekend van Black Mirror en House of Cards