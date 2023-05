Lucifer krijgt derde seizoen op Fox

Fox sluit een nieuwe deal met de duivel: de zender haalt Lucifer terug voor een derde seizoen.

In de serie is te zien hoe de duivel (Tom Ellis) uit verveling de hel verlaat en zich op aarde vestigt. Hij runt daar een nachtclub in Los Angeles en geniet van het goede leven. Het besluit om een vrouwelijke detective (Lauren German) te helpen met een moordzaak, leidt zelfs tot een samenwerking met de LAPD. Lucifer is afkomstig van Tom Kapinos, de bedenker van Californication, die momenteel bezig is met White Famous . Het personage komt oorspronkelijk uit de Sandman-strips van DC Comics en werd bedacht door onder andere Neil Gaiman . Lucifer is na Gotham de tweede DC-adaptatie op Fox, maar in tegenstelling tot The CW doet de zender niet aan cross-overs met hun DC-series. Wel is de onderlinge strijd met de meer high profile Batman-prequel momenteel beslist in het voordeel van Kapinos, want het huidige tweede seizoen van Lucifer trekt op dit moment meer kijkers dan het huidige derde seizoen van Gotham.